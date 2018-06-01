



На стадионе «Волна» в Великом Новгороде прошли соревнования санитарных постов Лилия Кудряшова



Фото 18 команд от предприятий и учреждений города демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.

Респиратор, который нас в ядерном очаге пригодиться. Перчатки, перчатки резиновые, перевязочные материалы: бинты, жгуты для остановки крови. Противохимический пакет индивидуальный. Битны, салфетки, ножницы, - все что необходимо для оказания 1-й медицинской помощи.

Команда Ирины Варфоломеевой к оказанию первой помощи готова на все сто: в наплечных сумках – все необходимое, в головах – отточенные алгоритмы действий в зонах ядерного, химического или бактериального очагов поражений.

Кто-то скажет – зачем эти игры в войну?! На самом деле все то, что умеют члены команд санитарных постов им уже пригодилось, и не раз – в самой обычной мирной жизни. Каждый год перед началом соревнований начальник курсов Гражданской Обороны вручает одному из курсантов благодарственное письмо – за реальное!!! спасение жизни и оказание первой помощи пострадавшим. В этом году герой – Нели Евдокимова. При аварии на заводе, где она работает, человеку оторвало руку. И Нели не растерялась, даже медики потом сказали: именно ее грамотные действия спасли человека от серьезной кровопотери.

В лучшие времена команд на старте было более 30-ти. Но соревнования санитарных дружин и постов, начиная с середины 30-х годов прошлого века, проходят в Новгороде каждый год. Но сначала участники тактико-специальных учений проходят очень серьезную подготовку.

Рассказывая о целях соревнований, начальник курсов ГО добавил: по данным МЧС ежегодно в России происходит около полутора тысяч чрезвычайных ситуаций и где-то коло 250-ти пожаров, на которых гибнет в 10 раз больше людей, чем в Германии. Так что всем срочно на курсы по Гражданской Обороне!



