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На базе Новгородского университета прошел семинар по развитию системы правовой охраны наименований мест происхождения товаров


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Делегация Совета Федерации совместно с представителями Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности продолжила свою работу в Великом Новгороде. На базе Новгородского университета прошел семинар по развитию системы правовой охраны наименований мест происхождения товаров. Как подчеркнули участники встречи, эта тема актуальна. В первую очередь, для производителей. Чтобы представить свою продукцию на международном рынке, они должны обладать сильным брендом, а покупатели быть уверены в его качестве и четко понимать, где сделан тот или иной товар.
Семинар не случайно прошел в стенах Новгородского университета. Сегодня тема правовой охраны брендов и мест их происхождения волнует и наш ВУЗ. Ежегодно его специалисты получают на свои изобретения около 50 патентов. А в рамках национальной технологической инициативы предполагается развитие технических средств реабилитации инвалидов.
Как подчеркнул член Совета Федерации Сергей Фабричный, большую работу по правовой охране наименований мест происхождения товаров необходимо провести еще и на законодательном уровне. Правовые вопросы, опыт зарубежных коллег и российскую практику по данной теме гости как раз и обсудили во время семинара.
01.06.2018 15:01 











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