



Социально-экономическое положение Новгородской области стало темой встречи Президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Никитиным



Фото Социально-экономическое положение Новгородской области стало темой встречи Президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Никитиным. В частности, главе государства он рассказал об изменениях, которые произошли в дорожной отрасли региона.

Андрей Никитин проинформировал Владимира Путина о росте экономических показателей в области. Увеличение промышленного производства составляет 105 процентов, частные инвестиции выросли на 7 миллиардов рублей. Губернатор также рассказал президенту о новых практиках, которые используются в регионе: налоги от малого бизнеса и крупных предприятий, расположенных в муниципалитетах, остаются на местах.

На встрече Андрей Никитин поблагодарил главу государства за оказанную поддержку. В прошлом году за счет резервного фонда Президента были отремонтированы социальные объекты по всей области.



