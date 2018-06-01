Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





1 июня - Международный День защиты детей
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня – международный день защиты детей. К этому празднику был приурочен суперфинал конкурса чтецов «Живая классика», который прошел на Красной площади в Москве. Напомним, в число лучших из двух с половиной миллионов школьников попало только девять. В их числе оказалась и новгородка Аделина Антонова. Сегодня она в последний раз выступила перед жюри конкурса.
К сожалению, Аделина не попала в тройку призеров. Но участие в суперфинале – уже безусловный успех 12-летней новгородской школьницы.
А в Великом Новгороде Международному дню защиты детей была посвящена праздничная программа для воспитанников детских пришкольных лагерей, которая прошла на летней эстраде Кремлевского парка.
На мольбертах – летняя тема: море, солнце, пальмы, пляж, цветы, радуга. Фантазия детей удивляет. Из рисунков ребятишек собирается необычная выставка.
Из бумаги складывают оригами и плетут яркие браслеты – тут тоже креатива не занимать. Впрочем, помимо рукоделия, у ребят еще и знания проверяют. Оценки не ставят – школа закончилось, лето всё-таки.
А для любителей спортивных забав – аристократический гольф в мини-исполнении, воздушный дартс, стрельба из водяного пистолета и веселая рыбалка. В общей сложности для участников праздника работали 7 станций - по числу цветов радуги. К слову, радужная тема стала основной и во время представления на сцене. А конкурс ярких кепок, добавил зрелищности. Многие ребята постарались украсить свои головные уборы, и за это лучшие получили призы и подарки.

01.06.2018 18:30 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .