



1 июня - Международный День защиты детей Юрий Левиков



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Сегодня – международный день защиты детей. К этому празднику был приурочен суперфинал конкурса чтецов «Живая классика», который прошел на Красной площади в Москве. Напомним, в число лучших из двух с половиной миллионов школьников попало только девять. В их числе оказалась и новгородка Аделина Антонова. Сегодня она в последний раз выступила перед жюри конкурса.

К сожалению, Аделина не попала в тройку призеров. Но участие в суперфинале – уже безусловный успех 12-летней новгородской школьницы.

А в Великом Новгороде Международному дню защиты детей была посвящена праздничная программа для воспитанников детских пришкольных лагерей, которая прошла на летней эстраде Кремлевского парка.

На мольбертах – летняя тема: море, солнце, пальмы, пляж, цветы, радуга. Фантазия детей удивляет. Из рисунков ребятишек собирается необычная выставка.

Из бумаги складывают оригами и плетут яркие браслеты – тут тоже креатива не занимать. Впрочем, помимо рукоделия, у ребят еще и знания проверяют. Оценки не ставят – школа закончилось, лето всё-таки.

А для любителей спортивных забав – аристократический гольф в мини-исполнении, воздушный дартс, стрельба из водяного пистолета и веселая рыбалка. В общей сложности для участников праздника работали 7 станций - по числу цветов радуги. К слову, радужная тема стала основной и во время представления на сцене. А конкурс ярких кепок, добавил зрелищности. Многие ребята постарались украсить свои головные уборы, и за это лучшие получили призы и подарки.



