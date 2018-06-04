



На Ярославовом дворище в Великом Новгороде состоялся заключительный концерт 17-го Международного фестиваля народного искусства и ремесел «Садко» Лилия Кудряшова



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Участниками традиционного фольклорного праздника в этот раз были коллективы из Владимира, Кировска, Твери, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Польши, Эстонии.

Энергичный ритм, заданный ансамблем барабанщиц из Кировска, возвестил: 17-ый Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко» вышел на финишную прямую. На 3 дня Великий Новгород превратился в подобие Вавилонской башни: смешение языков, культур, традиций – обычная история, когда раз в году наш город становится площадкой для фольклорного праздника. На него стремятся приехать носители этнической культуры из разных стран мира. Пока ведущие концерта рассказывают об участниках фестиваля, за сценой идут последние приготовления - артисты репетируют свой выход.

Родных белорусов понимают и без переводчика. На фестиваль к нам они приезжают вот уже лет 10 подряд. Говорят, едут, уже как к себе домой.

Раиса Капустина, член белорусской делегации, Гомель – СНХР: Очень хорошие впечатления, что много народа из разных стран, что мы все дружим, друг друга понимаем. Говорим на разных языках, но все понимаем. Это очень важно.

Чуть подальше уже другие мелодии, но тоже – как привет из общего советского прошлого: грузинские песни любила тогда вся страна, любят в России культуру этой страны и сегодня. Ансамбль «Сихарули» привез на фестиваль народные песни и танцы. Ребята немного рассказали нам о своих костюмах.

Практически на каждый фестиваль приезжают народные коллективы из Польши. В этом году культуру своего народа представляла фольклорная группа «Велкополянье». Артисты танцевального коллектива «Балкан» представляли зрителям танцы всех регионов Болгарии. Кстати, некоторые костюмы на артистах – настоящая этнографическая редкость, некоторым из них более ста лет.

Одно из самых ярких впечатлений фестиваля – народные костюмы. Поражает их красота, разнообразие и виртуозность исполнения. Например, по тому, какая вышивка на этом костюме, можно узнать, из какой болгарской деревни эта женщина.

И уж если речь зашла о народных ремеслах, то представлены они на фестивале были не только на сцене, но и на ярмарке. Более ста мастеров приехали в Новгород со своими товарами. Были тут и тульские пряники, и гжельский фарфор, и новгородские глиняные свистульки. Можно было не только купить, но и научиться самому сделать, например, традиционную народную игрушку – или просто на радость себе или для того, чтобы через год, когда Великий Новгород опять соберет друзей со всего мира на фестиваль «Садко», тоже встать в ряды мастеров.



