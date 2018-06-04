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В НовГУ открылся летний Университет совета государств Балтийского моря
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В НовГУ имени Ярослава Мудрого открылся летний университет совета государств Балтийского моря. Так называется международная образовательная программа для студентов магистратур из России и зарубежья. Десять новгородцев и столько же иностранных гостей в ближайшую неделю станут непосредственными участниками межкультурного диалога.
В летнем Университете участников программы ждут лекции экспертов по вопросам экономики и международного права, межкультурного взаимодействия и экологии. Кроме того, для магистрантов организуют семинары-тренинги. А в конце учебы они сделают презентации собственных проектов. Международное сотрудничество для Новгородского университета – один из приоритетов, отметил на открытии летнего университета исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.
Главным событием международной недели в НовГУ уже в 2019–ом году предположительно станут встречи экспертов и обсуждение наиболее актуальных политических тем.

04.06.2018 18:11 











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