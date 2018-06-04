



Новгородские полицейские пресекли деятельность фабрики по производству контрафакта



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В Новгородской области сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальной швейной фабрики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе новгородского УМВД. В ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники управления по вопросам миграции и других подразделений полиции совместно с прокуратурой и при содействии ОМОН Росгвардии обнаружили нелегальный цех по пошиву одежды под брендами известных производителей. По предварительной информации, незаконный бизнес организовал 48-летний местный житель – уроженец одной из зарубежных стран. Налаженное им производство располагалось на окраине города Окуловка. Во время осмотра территории сотрудники полиции обнаружили складские и производственные помещения, комнаты для проживания и приёма пищи. Также полицейские выявили 27 граждан одной из зарубежных стран, которые в момент проверки укрылись от стражей порядка в специальном помещении. Входом в него служил фрагмент выдвижной бетонной стены, оборудованный специальным механизмом на рельсах.

По итогам рассмотрения составленных сотрудниками полиции материалов, Окуловский районный суд вынес в отношении 19 человек решение о наложении на них штрафа с выдворением за пределы страны. Что касается организатора незаконного бизнеса с привлечением иностранных граждан, то его материалы направлены для рассмотрения в прокуратуру Окуловского района. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции. Также сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Новгородского УМВД начали проверку по факту незаконного использования чужого товарного знака, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



