



В Старой Руссе торжественно презентовали музей романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» Оксана Шведова



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В Новгородской области теперь тоже есть большой литературный музей. Накануне в Старой Руссе торжественно презентовали музей романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Разработка этого проекта началась еще в послевоенные годы, но осуществилась только сейчас. Мечты музейных работников сбылись благодаря федеральной поддержке. И сегодня литературный музей – это настоящее путешествие в 19 век, в город Скотопригоньевск, где жила семья Карамазовых.

На открытии музея Братьев Карамазовых присутствовали те, кто не раз читал известный роман, и те, кто любит творчество Федора Михайловича Достоевского - литературоведы и критики из 40 музеев страны: Пензы, Самары, Иркутска, Саратова, Санкт-Петербурга, Астаны и других городов России. Музей всемирно известного романа должен стать брендом Новгородской области и гордостью Старой Руссы. Ведь именно этот город стал прототипом Скотопригоньевска, именно его улочки и дома описывал в своем последнем романе великий классик.

На поляне у музея гости могли встретить старшего Карамазова, его семью, задумчивую барышню, увлеченную книгой, и даже самого Федора Михайловича. Уже с первых минут понятно - путешествие в прошлое будет увлекательным.

Мебель для интерьера музея находили на чердаках, свалках, принимали в дар от поклонников писателя. А дальше была работа реставраторов – тяжелая и кропотливая. После чего ожили старинные буфеты из красного дерева, массивные дубовые зеркала, кованые кровати, семейные альбомы и крошечные детали быта семьи Карамазовых.

В музее шесть залов. Вот гостиная главы семейства, где он любил почитать газету и подискутировать под коньячок, вот комната Дмитрия Карамазова, заядлого игрока и гуляки; скромного Алеши и образованного Ивана. Здесь, в музее зрители встретили скромно одетую Грушеньку и внебрачного сына Карамазова Смердякова. История каждого отражается в волшебном зеркале (с помощью мультимедийного оборудования). Героев романа можно увидеть и на стенах. Их портреты написали художники Борис Непомнящий и Николай Исправников.

В музее Братьев Карамазовых каждый невольно оказывается в прошлом, становится частью жизни и быта этого семейства. Атмосфера в музее заставляет понять и почувствовать главную мысль романа - значение семьи, сострадание к ближнему, загадочность русской души.



