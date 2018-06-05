Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде прошла очередная проверка «Народного контроля»
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В центре внимания контролеров - продуктовые магазины и их ассортимент. В магазине «Пятерочка» первым делом проверяющие смотрят фрукты и овощи. Гнилых не находят, но задаются вопросом, почему ценник о продаже кокоса висит, а самих кокосов нет. Дальше – к холодильникам с молочной продукцией, пирожными и тортами. Представители «Народного контроля» смотрят на сроки годности товаров.
В целом по молочной продукции претензий нет, как нет их и по мясной продукции. Тайные покупатели, прошедшие в магазин заранее в этот раз не нашли некачественных или просроченных продуктов.
В магазине «Квартал» представители «Народного контроля» находят не одну позицию товаров, вызывающих вопросы: тут и шашлык, по срокам годный, но почему-то со вспученной крышкой, и подгнившие морковка с помидорами, которые давно пора снять с прилавка, и другие продукты, подлежащие списанию.
Заведующая говорит, что сотрудники просто еще не успели отсортировать просрочку, а вот в отделе молочной продукции это сделали, наверное, поэтому нарушений тут нет.
Представители «Народного контроля» подчеркивают, что такие рейды – не самопиар, будет замечательно, если они не найдут никаких нарушений в магазинах. Ну а пока недостатки есть, они планируют и впредь следить за тем, какие продукты предлагают новгородцам.

05.06.2018 17:15 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .