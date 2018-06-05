



В Великом Новгороде прошла очередная проверка «Народного контроля» Юрий Левиков



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В центре внимания контролеров - продуктовые магазины и их ассортимент. В магазине «Пятерочка» первым делом проверяющие смотрят фрукты и овощи. Гнилых не находят, но задаются вопросом, почему ценник о продаже кокоса висит, а самих кокосов нет. Дальше – к холодильникам с молочной продукцией, пирожными и тортами. Представители «Народного контроля» смотрят на сроки годности товаров.

В целом по молочной продукции претензий нет, как нет их и по мясной продукции. Тайные покупатели, прошедшие в магазин заранее в этот раз не нашли некачественных или просроченных продуктов.

В магазине «Квартал» представители «Народного контроля» находят не одну позицию товаров, вызывающих вопросы: тут и шашлык, по срокам годный, но почему-то со вспученной крышкой, и подгнившие морковка с помидорами, которые давно пора снять с прилавка, и другие продукты, подлежащие списанию.

Заведующая говорит, что сотрудники просто еще не успели отсортировать просрочку, а вот в отделе молочной продукции это сделали, наверное, поэтому нарушений тут нет.

Представители «Народного контроля» подчеркивают, что такие рейды – не самопиар, будет замечательно, если они не найдут никаких нарушений в магазинах. Ну а пока недостатки есть, они планируют и впредь следить за тем, какие продукты предлагают новгородцам.



