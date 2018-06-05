



Чтобы не мешать транспортным потокам, дорожники ремонтируют новгородские улицы по ночам Елена Пилосова



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В Великом Новгороде продолжается ремонт городских дорог. Новое асфальтовое покрытие появилось уже на подъездах к мосту Александра Невского. Сегодня ночью подрядчик приступил к восстановлению дорожного полотна на Большой Санкт-Петербургской улице.

Поздно вечером на городских дорогах поток автотранспорта заметно стих. Но на Большой Санкт-Петербургской чувствуется оживление. Но это уже строительная техника вышла на объект. Пыль стоит столбом, в прямом смысле слова. Рабочие убирают мусор и грязь там, где буквально через час ляжет новый асфальт.

Как уже могли заметить новгородцы, ремонт дорог проходит в ночное время. Это не условие контракта. Такой режим работы выбрал сам подрядчик. Бригада заступает на участок в 8 вечера и заканчивает смену к 7 утра.

Во-первых, так не создаются пробки на дорогах. Проезжая часть в центре города не широкая. Движение ограничено, все движутся по одной полосе. Автобусам приходится снижать скорость, чтобы объехать ремонт. Естественно, что днем заторов было бы не избежать.

Есть и еще один плюс в ночном ремонте. За ночь можно сделать гораздо больше, нежели днем. Только техники выходит на объект не менее 10 единиц. Погода дает добро, так что надо пользоваться моментом. Например, участок на Большой Санкт-Петербургской в шесть с половиной тысяч квадратных метров специалисты СМУ-57 планируют закончить уже до конца недели.

Со специалистами, техникой, материалами, проблем у подрядчика нет. У компании – два своих асфальтобетонных завода, так что простоев не бывает. Работают быстро, но на совесть. Пока мы брали интервью, следом за механической уборкой сразу же началась укладка нового покрытия.

Как только покрытие отстоится положенное ему время, обновленную дорогу откроют для движения. На очереди - фрезеровка Колмовской развязки, Большой Московской и их асфальтирование. СМУ-57 ремонтом городских дорог занимается не один год. Вот и сейчас компания выиграла несколько контрактов. Ежедневно в городе трудятся три бригады, в том числе на гарантийном ремонте и содержании дорог. Западное кладбище, подъезды к мосту Александра Невского уже сделаны. В работе - Большая Санкт-Петербургская.



