



Новгородские судебные приставы провели рейд по квартирам должников за услуги ЖКХ



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Очередной «поквартирный обход» судебных приставов, на этот раз в Сырково, вызван неплатежами за коммуналку, ТЭК и капитальный ремонт. Долги населения, отмечают в Службе, растут. Только по капремонтам с прошлого года задолженность увеличилась в 5 раз.

Представители регионального фонда, сопровождающие приставов в рейде, комментируют: есть квартиры, не платившие за капительный ремонт ни разу. С 2014-го года. Именно квартиры, так как по норме Жилищного кодекса (статья 158, пункт 3) такие долги числятся за помещением. И в случае продажи жилья, обязанность по уплате переходит к новому собственнику. Новость, как выясняется, знакома не всем. Впрочем, задолженности по кап. ремонтам, еще на самые неподъемные, для примера, ни разу не платившая квартира в Сырково должна 15 тысяч 200 рублей. За ЖКХ население региона задолжало 520 миллионов. За свет газ и воду (вместе с юридическими лицами) - более миллиарда рулей.

«Визит вежливости» с разъяснением правовых последствий неуплаты долгов, далеко не все, на что уполномочены судебные приставы. Вот и во время этого рейда пришлось арестовывать имущество. Хозяева, задолжавшие за коммуналку больше 50-ти тысяч, расстались с телевизором. А среди принудительных мер есть, как известно, и более жесткие: от ограничения выезда за границу до списания денег со счетов.



