



Выпускники новгородских школ сдавали Единый Государственный экзамен по русскому языку



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Сегодня почти две с половиной тысячи выпускников новгородских школ сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Этот предмет, напомним, является одним из обязательных для получения аттестата о среднем общем образовании. В тринадцатой школе, где побывали «Вести», были открыты 17 аудиторий для сдачи экзамена. В общей сложности в них разместились почти 250 школьников. На все задания им давалось три с половиной часа.

Добавим, что для получения аттестата выпускникам нужно набрать минимум 24 балла. А вот для поступления в ВУЗы потребуется преодолеть порог в 36-ть. Впрочем, как показывает опыт прошлых лет, новгородские выпускники неплохо справляются со всеми заданиями по русскому языку.



