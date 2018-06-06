Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Малой Вишере появится новый завод по глубокой переработке лесоматериалов
Фото  Видео репортаж Видео
В Малой Вишере появится новый завод по глубокой переработке лесоматериалов. Соглашение об этом было подписано 5 июня в Вене во время официального визита Владимира Путина в Австрию, в состав официальной делегации которого, входили и руководители Новгородской области. Инвестором выступила группа компаний Hasslacher Norica Timber. Её владелец Кристоф Культерер совместно с губернатором Андреем Никитиным и поставили подписи под документом.
Отметим, что подписание соглашения состоялось в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Документ для новгородского региона значимый. Инвестор намерен вложить в создание нового завода не менее полутора миллиардов рублей. В Малой Вишере это будет уже второе предприятие австрийского концерна. Первое занимается производством топливных гранул. На новом планируется выпускать конструкции из клееного бруса и элементов деревянного домостроения. Будет создано около 60-ти рабочих мест.
06.06.2018 18:10 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .