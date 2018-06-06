



В Малой Вишере появится новый завод по глубокой переработке лесоматериалов



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В Малой Вишере появится новый завод по глубокой переработке лесоматериалов. Соглашение об этом было подписано 5 июня в Вене во время официального визита Владимира Путина в Австрию, в состав официальной делегации которого, входили и руководители Новгородской области. Инвестором выступила группа компаний Hasslacher Norica Timber. Её владелец Кристоф Культерер совместно с губернатором Андреем Никитиным и поставили подписи под документом.

Отметим, что подписание соглашения состоялось в присутствии российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Документ для новгородского региона значимый. Инвестор намерен вложить в создание нового завода не менее полутора миллиардов рублей. В Малой Вишере это будет уже второе предприятие австрийского концерна. Первое занимается производством топливных гранул. На новом планируется выпускать конструкции из клееного бруса и элементов деревянного домостроения. Будет создано около 60-ти рабочих мест.



