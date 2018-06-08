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Более полумиллиарда рублей задолжали жители Новгородской области по имущественным и другим налогам
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Более полумиллиарда рублей задолжали жители Новгородской области по имущественным и другим налогам. Такую цифру сегодня озвучили в региональном ведомстве на брифинге для журналистов. Основная часть долгов (70 процентов) числится по транспортному налогу. Специалисты службы предупреждают, что должникам грозят серьезные санкции. За каждый день просрочки начисляются пени. Если не выполняются требования самой налоговой службы об уплате долга, то соответствующие документы передаются в суд.
Еще одной темой брифинга стал переход предпринимателей и организаций на он-лайн кассы. В Новгородской области уже работают около девяти тысяч единиц контрольно-кассовой техники. С 1го июля их должны использовать еще не менее девятисот индивидуальных предпринимателей и организаций с наемными работниками, применяющие систему единого налога на вмененный доход и патенты.
Новшеством новой системы для держателей он-лайн касс станет налоговый вычет. Он составит не более 18ти тысяч рублей за каждый экземпляр контрольно-кассовой техники.
08.06.2018 16:24 











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