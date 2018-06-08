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В Великом Новгороде прошло заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов на развитие малых форм хозяйствования


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В Великом Новгороде прошло заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов на развитие малых форм хозяйствования. Выделять деньги (а в этом году на поддержку предусмотрено больше 93 миллионов рублей) планируют начинающим фермерам, представителям семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов.
В общей сложности на конкурс поступило 38 заявок, но допустили до рассмотрения 26. И эти претенденты, совместно с представителями районов, презентовали свои проекты. К примеру, хозяйство Василия Мотыля в Боровичском районе на хорошем счету. Оно специализируется на мясном и молочном животноводстве. Сейчас у фермера 36 голов крупного рогатого скота, но он просит на развитие еще около двух миллионов рублей.
Интересно, что из 22 участников конкурсной комиссии только трое чиновников. Поэтому, считают ее члены, отбор заявок будет максимально непредвзятым.

08.06.2018 16:29 











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