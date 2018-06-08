



8 июня - День социального работника Анастасия Тэммо



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Сегодня – день социального работника. В этом году главное торжество прошло в Боровичах. Поводом для этого послужило 90-летие психоневрологического интерната Прошково.

В этот день в зале Дома культуры БКО, без преувеличения, – самые неравнодушные новгородцы. Работать в социальной сфере с черствым сердцем невозможно, говорит директор боровичского психоневрологического интерната Прошково. Такие, если и попадают в коллектив, задерживаются в нем ненадолго. Поэтому отличительная особенность этого учреждения, да и многих других, – кадровая стабильность.

Обращаясь к виновникам торжества, первые лица области назвали социальную работу одной из самых сложных, отметив, что эта внимание к этой сфере – в приоритете, как у регионального правительства, так и у областной думы.

Губернатор Андрей Никитин отметил, что развитие социальной сферы будет продолжаться. Так, интернат в Оксочи будет поддержан федеральным правительством. В планах – построить вторую очередь, благодаря чему это учреждение станет самым удобным и современным центром на Северо-Западе.

По традиции, лучших работников социальной сферы, а среди них были и те, кто занимается с детьми, и те, кто заботится о пожилых или инвалидах, медсестры, повара, наградили ведомственными наградами и благодарностями губернатора и председателя областной думы. Поздравляя с праздником членов своей сильной надежной команды, министр труда и соцзащиты области Анна Тимофеева пожелала, чтобы любовь, которую они дарят людям, непременно возвращалась в их семьи.



