Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





8 июня - День социального работника
Анастасия Тэммо
Фото  Видео репортаж Видео
Сегодня – день социального работника. В этом году главное торжество прошло в Боровичах. Поводом для этого послужило 90-летие психоневрологического интерната Прошково.
В этот день в зале Дома культуры БКО, без преувеличения, – самые неравнодушные новгородцы. Работать в социальной сфере с черствым сердцем невозможно, говорит директор боровичского психоневрологического интерната Прошково. Такие, если и попадают в коллектив, задерживаются в нем ненадолго. Поэтому отличительная особенность этого учреждения, да и многих других, – кадровая стабильность.
Обращаясь к виновникам торжества, первые лица области назвали социальную работу одной из самых сложных, отметив, что эта внимание к этой сфере – в приоритете, как у регионального правительства, так и у областной думы.
Губернатор Андрей Никитин отметил, что развитие социальной сферы будет продолжаться. Так, интернат в Оксочи будет поддержан федеральным правительством. В планах – построить вторую очередь, благодаря чему это учреждение станет самым удобным и современным центром на Северо-Западе.
По традиции, лучших работников социальной сферы, а среди них были и те, кто занимается с детьми, и те, кто заботится о пожилых или инвалидах, медсестры, повара, наградили ведомственными наградами и благодарностями губернатора и председателя областной думы. Поздравляя с праздником членов своей сильной надежной команды, министр труда и соцзащиты области Анна Тимофеева пожелала, чтобы любовь, которую они дарят людям, непременно возвращалась в их семьи.

08.06.2018 18:24 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .