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На стадионе «Электрон» в Великом Новгороде в рамках проекта «Юный футболист» встречали воспитанников детских садов
Юрий Левиков
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Около 50 совсем маленьких новгородцев вышли сегодня на поле, чтобы проявить себя. Детсадовцам предложили игровые эстафеты, где каждое задание обязательно заканчивается ударом по воротам.
Помогали детсадовцам воспитанники футбольной школы, они устанавливали мячи и старались их потом отбить. Уже несколько лет эти мальчишки живут спортом номер один и сами обычно попадают в ворота. Без вариантов.
Многие дошколята в этот день впервые пришли на новгородский стадион, но некоторые даже за столь короткое время сумели показать себя и забить гол главному талисману «Электрона» - Мишке Элу.
К слову, это уже четвертый в этом году День футбола на стадионе «Электрон». Воспитанники 10 детских садов уже успели укротить мяч, но эта встреча наверняка не станет последней.

14.06.2018 17:08 











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