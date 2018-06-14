



Чиновники в Новгородской области станут вежливыми



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Поход в МФЦ как пример вечного конфликта между чиновником и посетителем. Теперь число жалоб и повторных обращений должно сократиться минимум вдвое, уверяют разработчики проекта. Чтобы удовлетворенность населения стала больше, а хамства меньше, подключили психологов. Чиновники, тоже люди, говорят создатели специального курса, со своими эмоциями, защитной реакций и профессиональным выгоранием.

Курс обучения рассчитан на 12 часов и состоит из 3-х частей. Сначала просмотр роликов, кстати, главных героев в них сыграли актеры нашего театра Драмы, затем теория, ну а после ответы на вопросы. Быть вежливыми новгородских чиновников обещают научить по всем направлениям: как вести себя при личном приеме, что говорить во время ответа на звонки и даже как понятно отвечать на письменное обращение. Проверить, как это работает, на себе обещает и Андрей Никитин.

Новый проект стартует в июле, до конца года в нашей области планируют научить вежливости 100 чиновников. Ну а если спецкурс себя оправдает, новинку протестируют и бюрократы из других регионов, причем у нас, на базе методологического центра. Идею его создания поддержал Андрей Никитин. Впрочем, останавливаться на одном проекте разработчики не планируют, так что не исключено, что вслед за «Вежливым чиновников», у нас появятся «Добрые доктора» и «Счастливые граждане».



