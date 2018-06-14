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|Межведомственная группа обсудила работы по дноуглублению на Мсте, Ловати и Шелони
Президент дал поручение провести мелиорацию в пойме озера Ильмень. Работы начались еще в прошлом году, как только пришли федеральные деньги. Специалисты удаляли лишнюю растительность по берегам. В 2018 году должно начаться непосредственно дноуглубление.
Следить за дноуглублением будут не только инспекторы рыбоохраны, но и общественники, а также представители науки - стало известно на совещании. Работы сложные. И чтобы от них была польза, идти они должны под присмотром специалистов.
Работы по рыбохозяйственной мелиорации в пойме озера Ильмень и в устьях рек Ниша, Ловать, Мста и Шелонь будут идти в нашем регионе до конца 2020го года. За это время специалисты планируют вырубить лишнюю растительность по берегам и вывезти сотни тысяч кубов грунта, который мешает рыбе идти на нерест.
|14.06.2018 17:32
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