



Губернатор Андрей Никитин вручил семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сертификаты на оплату стоимости услуги по летнему загородному отдыху



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Такой формат впервые стал доступен в этом году благодаря проекту, утвержденному Правительством области. Планируется, что за сезон на загородных базах отдыха, расположенных в Новгородской области, смогут отдохнуть и поправить свое здоровье 350 детей с ограниченными возможностями.

Вручая сертификаты, губернатор отметил, что в конце сезона ждет отзывы от родителей о новом формате - для того, чтобы, если потребуется, внести улучшения в программу оздоровления детей с ограничениями по здоровью.



