



«Карта Гостя Руси Новгородской» - так называется региональный туристский сервис, который начал работать в Новгородской области Ирина Демендеева



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«Карта Гостя Руси Новгородской» - так называется региональный туристский сервис, который начал работать в Новгородской области. Главная его часть – это непосредственно сама карта, благодаря которой туристы могут посетить более 50 музейных объектов и 30 экскурсий с хорошей скидкой. Первый раз карту протестировали в Музее изобразительных искусств.

Новый сервис – это возможность приобрести карту гостя и забыть об оплате большинства туристических услуг на сутки, двое или трое в зависимости от срока действия карты. 24 часа экскурсий и посещений музеев стоят 1300 рублей. Самая дорогая – трехсуточная карта, ее цена 2 тысячи 700 рублей. За эту сумму туристы могут посетить более 50 музейных объектов региона, 30 экскурсий, концерты, мастер-классы, выставки и получить неплохую скидку в магазинах и гостиницах.

На презентации Карты гостя журналистам объяснили: сама карта – это только часть нового проекта. Он также будет включать в себя создание нового туристического журнала и специального сайта, где будет представлена вся необходимая гостям информация.

Новый портал позволит туристам узнать о достопримечательностях новгородской области, построить оптимальный маршрут, заказать какие-либо услуги. Но главное, рассчитывают в правительстве, удастся заинтересовать людей, а значит привлечь их в наш регион. Удалось ли новому сервису справится со своей задачей, узнаем через год, когда будут подведены итоги его работы.



