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Проезд в пассажирском транспорте в Великом Новгороде и в районах подорожает с 1 июля
Олеся Иванова
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Проезд в пассажирском транспорте в районах и областном центре подорожает с 1 июля. Такое решение принял региональный комитет по тарифной политике. Причиной стали многочисленные просьбы перевозчиков, те ссылаются на рост цен на топливо, а также инфляционные издержки. Стоимость проезда не повышалась на протяжении двух с половиной лет.
25 рублей – новая стоимость поездки в райцентрах, 27 рублей - в Великом Новгороде, исключение – карта «Береста», по ней выгода составит 2 рубля. Новые тарифы на проезд в общественном транспорте вступят в силу с 1 июля. Причиной повышения, по словам представителя регионального комитета по тарифной политики, стали экономические обоснования транспортников. Тарифы не повышали 2, 5 года, за это время только инфляция составила больше 15%, не мог не сказаться и майский скачок на топливо. При этом сами транспортники хотели больше, комитет цены завышать не стал.
Утвержденные тарифы, – уверяют сами перевозчики, – это ниже себестоимости, максимум, что они позволят цитата руководителя городского ПАТП «безопасно и нестыдно возить пассажиров». Впрочем, повышение стоимости проезда пока не коснется льготных категорий граждан. Проездные для школьников, студентов и ветеранов не подорожают, но уже с августа сменят внешний вид. Новые пластиковые документы позволят Минтрансу и перевозчикам отследить загруженность маршрутов, пассажиропоток, а также избавиться от фальшивок и минимизировать наличный расчет, сегодня, по подсчетам перевозчиков, из-за подделки проездных предприятия теряют до 20 % дохода. К слову, в числе причин перехода с бумаги на пластик и еще одна - посчитать кто и сколько ездит на самом деле.
На вопрос, когда будет введен лимит поездок и сколько он в результате составит, участники пресс-конференции точного ответа пока не дали. А вот о чем стоит забыть, так это об общем проездном по цене 1980, с августа документа больше не будет. Вместо него транспортники предлагают купить карту «Береста». Впрочем, пока кроме скидки в 2 рубля за 1 поездку нововведение не дает, возможно, по примеру других регионов, со временем она позволит делать бесплатные пересадки в течении 30 минут или даже оптимизировать работу транспортных предприятий. Но пока это лишь планы на будущее.


15.06.2018 18:56 











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