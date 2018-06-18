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Жители Валдая весело отметили очередной День города
Анжелика Королева
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Жители Валдая от души потанцевали. Так они отметили очередной день города. Торжества продолжались все выходные и были насыщены самыми разными событиями.
«Танцуй, Валдай!» - для Дня города лозунг самый что ни на есть подходящий. И с этой установкой, отдаем должное, справились все участники театрализованного шествия: от мала (в смысле школьников и студентов) до велика (в смысле коллективов предприятий). Площадь Свободы в первый день праздника всякого повидала: «Цыганочку» в исполнении Валдайского механического завода, «Хава Нагилу» от сотрудников исправительной колонии № 4, индийские танцы от завода «Юпитер».
Официальный возраст города Валдай, если отсчитывать с соответствующего Указа Екатериной Второй, всего 248 лет. Однако деревушка-предшественница (на два двора) была известна еще во второй половине 15-го века. Впрочем, Валдаю есть чем гордиться и помимо возраста: в первую очередь, конечно, своими людьми.
Дань людям отдавали в своих выступлениях и высокие гости, прибывшие поздравить Валдай от имени губернатора и от себя лично.
Высокие гости в Валдай приехали не с пустыми руками. К наградам областного уровня местная власть добавила, разумеется, и свои. Список почетных граждан города и района пополнили два имени – Натальи Подгорновой и Николая Цинарёва. Официальную часть продолжили творческие коллективы, а праздник тем временем распространялся все дальше. На набережной уже открылся «Город мастеров».
Чего только не встретишь на Валдайской ярмарке, вплоть до вяленой рыбы, которая на самом деле – ароматное мыло…
От тульских пряников до игрушек ручной работы (из Пскова). Но мы, понятно, искали другой знаменитый бренд. Колокольчик – дар Валдая, когда-то звеневший на всю страну, говорят, опять отливают. А еще лепят из глины – и эти даже ценнее, так как сделаны руками детей-инвалидов в семейных творческих мастерских, при поддержке «Движения Сельских Женщин».
Отдавая дань традициям, и День города отпраздновали по полной программе: шопинг, музыка, развлечения, фейерверк. И, наверняка, снова танцы. Не зря ж настраивали организаторы: «Танцуй, Валдай!».

18.06.2018 19:03 











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