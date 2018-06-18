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Федеральный Фонд развития промышленности предлагает сотрудничество руководителям новгородских предприятий
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«Промышленный завтрак» прошел сегодня в правительстве Новгородской области. Так назвали семинар, который провел директор федерального Фонда развития промышленности для руководителей новгородских предприятий и муниципальных властей. Основной целью стало знакомство с программами Фонда и возможностями оформить займы по льготным ставкам. Так, предприятия могут получить от пяти до семисот пятидесяти миллионов рублей под один, три или пять процентов годовых. Конечно, при определенных условиях.
Новгородские промышленники не торопятся принимать участие в программах, - посетовал директор федерального Фонда развития промышленности Роман Петруца. Возможно, из-за недостатка информации. Эту ситуацию и решили исправить сегодня. Также на семинаре стало известно, что федеральный фонд развития промышленности создает свои филиалы в разных городах. Не исключено, что в будущем он появится и в Великом Новгороде.
Добавим, что из пятисот проектов, присланных со всей страны, федеральный Фонд поддержал большую часть - четыреста. Только на Северо-Западе поддержка оказана на восемь миллиардов рублей. Деньги пошли на импортозамещение и развитие новых технологий.

18.06.2018 19:07 











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