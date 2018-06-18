



Губернатор Андрей Никитин встретился с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым



Фото Видео

губернатор Андрей Никитин встретился с президентом московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым, который приехал в Великий Новгород с лекцией о персональной трансформации работников системы госуправления.

Мы – не родственники государственного фонда «Сколково», отметил президент одноименной бизнес-школы Андрей Шаронов, и бюджетного финансирования не имеем. Несмотря на это Московская школа управления работает с 15 субъектами Российской Федерации по программе развития моно-городов. Именно на базе бизнес-школы «Сколково» новгородские чиновники защищали свои проекты. Вообще, считает Андрей Шаронов, образование для любого человека, и тем более для госслужащего – это не период, а образ жизни.

Кроме этого, Андрей Шаронов отметил, что бизнес-школа «Сколково» имеет опыт работы в субъектах Российской Федерации по развитию инвестиционных проектов. Поэтому дальнейшее сотрудничество с Новгородской областью может быть основано и на этом тоже.



