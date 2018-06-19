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Новгородские общественники продолжают пристально следить за благоустройством парка Юности
Юрий Левиков
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В эти летние дни детская площадка парка Юности – в центре внимания малышей и их родителей. Теперь здесь стало еще комфортнее – строители постелили специальное прорезиненное покрытие.
Для гостей из Петрозаводска, приезжающих раз в год, то, что было и то, что стало – небо и земля. Взрослые и дети из окрестных домов тоже радуются, когда здесь бывают.
Председатель общественного совета микрорайона «Завокзальный» Юрий Степанов тоже в целом площадкой доволен, но его смущают недоделки. В одном месте рабочие разлили клей, в другом – оставили незакрепленным один из элементов.
В целом, говорит Юрий Яковлевич, недоделок в парке Юности множество. Есть у него и вопросы по неровным бетонным дорожкам, и по площадке для скейтеров, и по установленным тренажерам для воркаута. Подрядчик, выполнявший работы в году минувшем, согласно гарантийным обязательствам должен исправлять недочеты, но пока, по словам председателя общественного совета микрорайона, делать это не торопится.
В то же время, впереди – розыгрыш нового контракта и освещение, озеленение, благоустройство парка Юности. За этими работами общественники тоже планируют следить. Другая тема – состояние дороги расположенного неподалеку Морозовского проезда. Для многих жителей Завокзальной это основной путь до улицы Ломоносова, и, надо сказать, путь тернистый.
Год назад местные жители уже выходили на митинг, требуя отремонтировать этот проезд. И вроде бы городские чиновники даже ставили в план ремонта эту дорогу. Но потом выяснилось, что на балансе муниципалитета она вроде бы не числится и никто не торопится ее считать городской.
Юрий Степанов планирует жаловаться на состояние этой дороги дальше и выше, уверяет, что будет писать всем, вплоть до Президента России, только бы это направление снова стало приличной дорогой.

19.06.2018 17:41 











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