Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На внеочередном заседании депутаты определили дату выборов в думу Великого Новгорода
Олеся Иванова
Фото  Видео репортаж Видео
Это заседание городской думы стало самым коротким за всю историю пятого созыва. Дело в том, что в повестке внеочередной встречи значился только один вопрос – о назначении даты выборов депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва.
Жарких споров и дискуссий сегодня никто не ждал, максимум, что смогли себе позволить депутаты – немного юмора. Предложение назначить выборы на 9 сентября поступило от городского избиркома, так положено по закону, в ответ возникали шуточные реплики, а что если предложение не поддержать. Впрочем, решение по единственному вопросу было единогласным, «за» проголосовали все присутствующие. Теперь, чтобы вновь очутиться в кресле депутата, пока еще нынешним народным избранникам, придется снова пройти через выборы. Пока же они желают свои прогнозы.
На вопрос про обновление нынешней городской думы, собеседники все как один, отвечают я за, и скорее всего так и будет, с учетом запроса новгородцев на новые лица, правда, сами на кресло уже в 6-ом созыве все же рассчитывают.
Сходятся депутатские мнения и по поводу явки на выборах 9 сентября. Многие полагают, что нынешней осенью она будет меньше, чем пять лет назад. Напомним, в 2013 отдать свой голос за того или иного кандидата пришли всего около четверти новгородцев. Впрочем, теперь если не все, то многое как раз в руках самих кандидатов, интерес к выборам, в том числе будет зависеть и от их работы, и от работы штабов.

19.06.2018 17:50 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .