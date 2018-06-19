



На внеочередном заседании депутаты определили дату выборов в думу Великого Новгорода Олеся Иванова



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Это заседание городской думы стало самым коротким за всю историю пятого созыва. Дело в том, что в повестке внеочередной встречи значился только один вопрос – о назначении даты выборов депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва.

Жарких споров и дискуссий сегодня никто не ждал, максимум, что смогли себе позволить депутаты – немного юмора. Предложение назначить выборы на 9 сентября поступило от городского избиркома, так положено по закону, в ответ возникали шуточные реплики, а что если предложение не поддержать. Впрочем, решение по единственному вопросу было единогласным, «за» проголосовали все присутствующие. Теперь, чтобы вновь очутиться в кресле депутата, пока еще нынешним народным избранникам, придется снова пройти через выборы. Пока же они желают свои прогнозы.

На вопрос про обновление нынешней городской думы, собеседники все как один, отвечают я за, и скорее всего так и будет, с учетом запроса новгородцев на новые лица, правда, сами на кресло уже в 6-ом созыве все же рассчитывают.

Сходятся депутатские мнения и по поводу явки на выборах 9 сентября. Многие полагают, что нынешней осенью она будет меньше, чем пять лет назад. Напомним, в 2013 отдать свой голос за того или иного кандидата пришли всего около четверти новгородцев. Впрочем, теперь если не все, то многое как раз в руках самих кандидатов, интерес к выборам, в том числе будет зависеть и от их работы, и от работы штабов.



