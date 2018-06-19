



Губернатор Андрей Никитин встретился с заместителем председателя правительства Новгородской области Валерием Пикалёвым



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Ход строительства 37 школы и переселение из аварийного жилья обсудили сегодня губернатор Андрей Никитин и новый заместитель председателя правительства Новгородской области Валерий Пикалёв. Глава региона попросил чиновника взять на контроль возведение новых социальных объектов и изучить состояние муниципалитетов для участия в федеральной программе переселения из ветхого жилья.

Также сегодня Валерий Пикалев запланировал выезд на стройплощадку 37-ой школы, чтобы на месте оценить работу и услышать о проблемах, которые возникают при строительстве.



