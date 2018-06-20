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В Великом Новгороде прошел рейд по незаконной уличной торговле
Ирина Демендеева
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Брань помощника уличного продавца при виде проверяющих скорее правило, чем исключение. А то, что контрольно-административное управление и судебные приставы просто соблюдают закон, мало кого интересует. Не пугают продавцов даже штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей нужно заплатить тем, кто торгует в неположенных местах. Но хозяину точки гораздо выгоднее отдать такую сумму, чем 50 тысяч, которые на него могли бы наложить, как на юрлицо.
А эти гастролеры из Твери попадаются на незаконной торговле уже не первый, и даже не 5 раз. Их в контрольно-административном управлении давно знают в лицо. Угрызений совести у рецидивистов нет. Каждый зарабатывает, как может.
Тверские рецидивисты прекрасно знают: если не заплатить штраф, можно лишиться товара. Законодательство это предусматривают. Именно поэтому в рейде участвуют и судебные приставы.
Впрочем, во время этого рейда уличных торговцев, не заплативших штрафы, нам встретить не удалось. Поэтому обошлось без конфискаций. Но в контрольно-административном управлении планируют продолжать совместные выезды, слишком много незаконных уличных продавцов появилось на городских улицах. Тогда как официальные места для торговли стоят пустыми.

20.06.2018 17:20 











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