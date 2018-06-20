



Губернатор Андрей Никитин провел встречу с главой Волотовского района



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Возможности развития агропромышленного комплекса и социальной сферы Волотовского района обсудили на встрече губернатор Андрей Никитин и глава территории Александр Лыжов. Сельское хозяйство для этого района сегодня является самым перспективным направлением. Темп роста по итогам прошлого года составил 107 процентов. Одной из главных причин этого стало активное развитие производства компании «Адепт». В ближайшей перспективе - продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Что касается проблемных вопросов, то, в первую очередь, губернатор отметил снижение демографических показателей. Чтобы молодежь оставалась, местные власти стараются улучшать социальную сферу, рассказал Александр Лыжов, приводят в порядок дома культуры, образовательные учреждения, расширяют фонд служебного жилья. Другая проблема в том, что на протяжении нескольких лет остается неудовлетворенность населения медицинским обслуживанием.

Александр Лыжов обратился к Андрею Никитину с просьбой о выделении в следующем году передвижного ФАПа Волотовскому филиалу Старорусской ЦРБ. Губернатор обещал рассмотреть этот вопрос.

Кроме вопросов здравоохранения Александр Лыжов попросил Андрея Никитина обратить внимание и на ситуацию с единственным в районе физкультурно-спортивным комплексом, которому срочно необходима замена стеновых покрытий. Иначе это учреждение закроют из-за несоответствия пожарной безопасности. На эти цели требуется более двух с половиной миллионов рублей. Андрей Никитин обещал предусмотреть эти средства при формировании бюджета на будущий год.



