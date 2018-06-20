



Суд постановил взять под стражу руководителя управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского Елена Пилосова



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Анатолий Ролосовский - руководитель регионального управления Роспотребнадзора на протяжении последних 8 лет, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации с солидным послужным списком, наградами, почтенными грамотами и благодарностями сегодня – обвиняемый в получении взятки в крупном размере от генерального директора «Белгранкорма» Александра Митрохина. По версии следствия – за общее покровительство и попустительство по службе.

Задержали чиновника и директора «Белгранкорма» еще 18 июня. Уголовные дела возбуждены в отношении обоих – по факту получения взятки и её передачи.

Взяткой стала оплата предприятием стоматологического лечения Анатолия Росоловского в клинике «Добрый Доктор», причем на сумму почти в полмиллиона рублей. Преступление считается особо тяжким, коррупционной направленности. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следствие сегодня просило суд избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, аргументировав это возможностью Анатолия Росоловского повлиять на ход следствия и свидетелей, а также не исключила желание чиновника скрыться за границу. Прокуратура ходатайство поддержало.

Для Анатолия Росоловского такой поворот дел стал абсолютной неожиданностью. На лице смятение и растерянность. Виновным он себя не признал. В свою защиту сказал только о честной и безупречной службе, отсутствии каких-либо административных или уголовных наказаний и просил суд о домашнем аресте, уверив в том, что скрываться от следствия не собирается. Но дались эти слова главному санитарному врачу области нелегко.

Тем не менее, суд смягчающих обстоятельств для домашнего ареста не увидел и постановил взять Анатолия Росоловского под стражу до 14 августа.

Стоит предположить, что расследование этого уголовного дела будет громким и еще не раз привлечет внимание средств массовой информации. «Белгранкорм» получил скандальную известность уже с первого года своей работы в Крестецком районе благодаря регулярным жалобам местного населения на загрязнение окружающей среды. По таким тревожным звонкам не раз выезжали и съемочные бригады «Вестей». И вот, теперь, еще и обвинение главного санитарного врача Новгородской области в покровительстве предприятию. Насколько оно было серьезным, предстоит установить следствию. Генеральному директору «Белгранкорм – Великий Новгород» Александру Митрохину суд тоже избрал сегодня меру пресечения, правда, в виде домашнего ареста. А взятка услугами, судя по статистике, сегодня становится нормой. Всего два месяца назад уголовные дела были возбуждены в отношении двух сотрудниц регионального Роспотребнадзора, которые также обвиняются в получении взятки - подарочными картами «М-видео» на сто тысяч рублей.





