



Традиционные соревнования по мотокроссу в статусе открытого чемпионата и первенства Крестецкого района собрали более ста спортсменов Анжелика Королева



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Крестецкий мотокросс, известный еще в советские времена и возрожденный в 2016-ом, в этом году, таким образом, может снова считаться традиционным. Популярность среди кроссменов страны, он, кстати, вернул себе практически сразу.

Уже на прошлогодних соревнованиях, география кроссменов была «от Москвы до самых до окраин», то есть до Севастополя и Дальнего Востока. Отзывы от тех, кто приехал издалека оказались сплошь положительными, за исключением одного: очень уж дорого к вам добираться. Так что в этом году представлены «только»: Новгород… Питер, Москва, Архангельск, Мурманск, Кострома, Пенза и соответствующие регионы.

Крестецкий мотокросс, конечно, праздник спорта, а еще дань памяти. Эти соревнования не просто за победу, но и в честь – авиаторов Северо-Западного фронта.

В том, что возрождать мотокросс нужно с тем же посвящением, что и прежде, у организаторов – районной администрации - не было ни единого сомнения. Связь между авиаторами Северо-Западного фронта и Крестцами очевидна. Память о ней здесь хранят свято.

При том, что Крестецкий мотокросс - беззачётный, то есть возможности повысить спортивный статус не предполагает, и едут сюда, что называется, «из любви к искусству», уровень у соревнований довольно приличный, даже по оценкам главного судьи, прибывшей по такому случаю из Северной столицы.

Всего на третий год после возрождения соревнований Крестецкая трасса привлекла 112 кроссменов. Причем не только любителей - погонять по пересеченной местности, но и разрядников, кандидатов в мастера спорта и одного мастера. Мастерство, естественно, поощрили – кубками, медалями и грамотами. Лучших, к слову, определяли в 11-ти классах. Итого по стране разъехались 33 награды.



