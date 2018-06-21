



Мэр Великого Новгорода проинспектировал ремонт городских улиц Олеся Иванова



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Контракты разыграны, подрядчики определены, погода позволяет. К осени в областном центре должны быть отремонтированы десятки километров дорог. В общей сложности на эти цели запланировано 530 миллионов рублей.

Первая в списке на осмотр – строящаяся улица Луговая. Уже к осени дорога должна соединить конец Псковской и Юрьевское шоссе, сегодня основные работы сделаны, готовность 70%.

К 1 сентября, обещает подрядчик, новую улицу доделают полностью: укатают в асфальт, нанесут разметку, установят знаки. На вопрос, а хватит ли сил и средств, с учетом того, что СМУ-57 этим летом должны сдать еще ряд объектов в городе, ее руководство отвечает, можете не сомневаться. Штатная численность сотрудников 160 человек, техника своя, плюс два асфальтных завода. А это уже пересечение Большой Московской и Державина. В этом году участок должны капитально отремонтировать.

Всего в списке на летний ремонт 53 пункта, особое внимание мэр города просит уделить съездам во дворы, подъезды к магазинам и стоянки, чтобы не получилось так, что основная дорога отремонтирована, а чуть левее ямы да сколы. Впрочем, подрядчики, не против, более того, это их решение выгонять технику по ночам, а не устраивать вечные пробки.

Сейчас ряд улиц, в том числе Большая Московская и Державина практически полностью отфрезерованы, дорожники очищают от старого покрытия колодцы, убирают строительный мусор и просят новгородцев немного потерпеть. Объемы работ большие, чтобы уложиться в срок нерационально туда-сюда гонять технику, поэтому сначала везде старый асфальт снимут, а потом начнут укладывать новый. Шансы сделать все до наступления холодов в этом году высоки как никогда, деньги в бюджете есть, контракты в кой-то веки разыграли вовремя, теперь главное, чтобы погода не подвела.



