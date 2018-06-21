



Газовая служба и спасатели провели учения в одном из торговых центров Окуловки Юрий Левиков



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По легенде учений, вместо аромата роз у цветочного отдела запахло природным газом. В помещении рядом – котельная, через несколько минут после звонка в аварийно-диспетчерскую службу на место прибыли специалисты.

Мастер раздает указания, в опасной зоне ставят оцепление, специалистов отправляют искать утечку. Они проверяют загазованность котельной и помещений торгового центра и находят разрыв сварного шва на газопроводе. Между тем, ситуация усугубляется, начинается условный пожар, одновременно идет эвакуация из здания.

Подъехавшие пожарные одного из посетителей торгового центра снимают с крыши, другого находят внутри, в одном из помещений. На манекен надевают специальную маску, на руках выносят на улицу и укладывают в машину скорой помощи.

В результате условной утечки газа с последующим условным пожаром, условно спасены 2 человека, никто из невольных зрителей или собственно спасавших не пострадал.



