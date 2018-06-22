



В Новгородской области завершила свою работу мобильная приемная Президента



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Приемная работала под руководством помощника полномочного представителя Президента в Северо-Западном Федеральном округе Елены Малининой. Два предыдущих дня были посвящены объезду объектов, где существуют проблемы, обозначенные новгородцами.

Проверялась объективность изложенных в обращениях фактов и возможность решения озвученных проблем. А сегодня Елена Малинина вместе с представителями разных уровней региональной власти провела личный прием граждан.

Озвученная на приме жителями деревни Трубичино проблема водоснабжения поставлена на особый контроль. Елена Малинина, подводя итоги встречи, отметила, что решать ее нужно поэтапно. После 20-го года будет разработана программа по закольцовке существующего в Трубичино водопровода. А сейчас должны быть начаты работы по установке общественных колодцев за счет средств района.

Также на личном приеме были озвучены и другие проблемы, волнующие новгородцев. В частности - благоустройство и строительство подъездных путей и ремонт дорог. Все они взяты на контроль.



