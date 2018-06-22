Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Демянске прошло выездное заседание правительства Новгородской области
Фото  Видео репортаж Видео
С темы Великой Отечественной войны началось и выездное заседание правительства Новгородской области, которое в этот раз прошло в Демянске. Во время встречи с руководителями общественных организаций района, губернатор вручил сертификат на инвалидную коляску председателю совета ветеранов села Лычково Лидии Жегуровой, которая, в свою очередь, обратила внимание властей на проблему содержания мемориала в память о погибших ленинградских детях.
Андрей Никитин рассказал, что в конце июля будет разработана госпрограмма по содержанию воинских захоронений и памятников. Предварительно, общий объем финансирования для регионов, где шли бои, составит 34 миллиарда рублей. Для Демянского района, на территории которого находится много таких объектов, эта новость весьма актуальна. Кроме этого, в планах новгородского правительства разработка поправки в закон, согласно которой граждане больше не смогут строить дома на местах воинских захоронений. По сути, эти территории должны получить статус охраняемых зон.

22.06.2018 16:04 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .