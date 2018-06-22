



В Демянске прошло выездное заседание правительства Новгородской области



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С темы Великой Отечественной войны началось и выездное заседание правительства Новгородской области, которое в этот раз прошло в Демянске. Во время встречи с руководителями общественных организаций района, губернатор вручил сертификат на инвалидную коляску председателю совета ветеранов села Лычково Лидии Жегуровой, которая, в свою очередь, обратила внимание властей на проблему содержания мемориала в память о погибших ленинградских детях.

Андрей Никитин рассказал, что в конце июля будет разработана госпрограмма по содержанию воинских захоронений и памятников. Предварительно, общий объем финансирования для регионов, где шли бои, составит 34 миллиарда рублей. Для Демянского района, на территории которого находится много таких объектов, эта новость весьма актуальна. Кроме этого, в планах новгородского правительства разработка поправки в закон, согласно которой граждане больше не смогут строить дома на местах воинских захоронений. По сути, эти территории должны получить статус охраняемых зон.



