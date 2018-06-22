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22 июня, в День памяти и скорби, в городе воинской славы Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные этой трагической дате
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На мемориалах и воинских захоронениях провели возложение цветов и венков, к подножию стелы воинской славы легли десятки красных гвоздик. Но главные события развернулись в Кремле, у Вечного огня, здесь состоялся общегородской митинг.
Вновь гремели легендарные слова, прозвучавшие по радио в первый день войны, «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». А ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов вновь напомнил, какой ценой удалось сломить натиск фашистских захватчиков.
У Вечного огня в почетном карауле застыли молодые ребята. И именно молодежи главные напутствия адресуют как ветераны, так и представители власти: равняться на героев Великой Отечественной, помнить их подвиг и всегда быть готовыми встать на защиту Родины.
Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, прозвучали гимн России и воинский салют. Затем к Вечному огню участники траурного митинга возложили венки и цветы.

22.06.2018 16:12 











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