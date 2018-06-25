



В Окуловке завершился грандиозный музыкальный марафон «Кинопробы» Анжелика Королёва



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Фестивальная публика в Окуловку подтянулась отовсюду: из Питера, Москвы, Великого и Нижнего Новгорода, Мурманской области – это только о тех, с кем мы успели познакомиться. С ростом турпотока райцентр справился, многие гости остановились прямо на аэродроме. В палаточном лагере.

Планы организаторов – по посещаемости публика даже перевыполнила. «Такого мы не ожидали», - подводил предварительные итоги продюсер «Кинопроб» Юрий Донцов, а ведь был еще далеко не вечер… третьего дня.

Возрожденные в прошлом году в Окуловке «Кинопробы» не просто растут, но и меняются. Это уже не совсем рок-фестиваль, рок-музыка, конечно, преобладает, однако, представлено и иное.

Стараясь порадовать всякую публику, организаторы угодили и журналистам с артистами.

«Цой жив!» не только для Шуры и Лёвы Би-2 (последний, кстати, чтобы попасть в 88-ом в Минске на концерт «Кино», не имея билета, всю ночь прятался в зале), но и для мега-популярной у молодежи Гречки.

При том, что музыкант Настя Иванова, родилась лишь в двухтысячном году. Ее поколение Цоя уже не застало, но ценит. И его личность, и его наследие.

Впервые на сцене «Кинопроб», да и вообще на рок-фестивале – Леонид Агутин. Можно подумать, - объяснял заслуженный артист России журналистам, - мне раньше предлагали. А публике признавался, что Цоя - на кассете, слушал еще 30 лет назад – когда в армии служил, так же, как все.

Портрет среднестатистического посетителя «Кинопроб» нарисовать не получится. Тоже все очень разные. От тех, кто жжет файеры и танцует в луже, до весьма культурных и статусных персон. За три дня здесь отметились 34 тысячи человек.

На вторых Окуловских «Кинопробах» успели выступить больше трех десятков групп: от новгородских до зарубежных, от культовых до уважаемых: «Алиса», «Пилот», «Князь», «25/17», «Сети», Дельфин, экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, и как говорится, многие, многие другие. Между «ДДТ» на старте и «Би-2» на финише.

Салют – финальная точка, и можно анонсировать следующие «Кинопробы». На том же месте, почти в тот же час. В 2019-ом фестиваль в Окуловке начнется в День рождения Виктора Цоя, состав артистов пока держат в секрете, однако уже известно, что их опять хватит на три дня.







