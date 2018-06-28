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В Правительстве области состоялось первое заседание Совета по оценке регулирующего воздействия
Елена Пилосова
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Сегодня в Правительстве Новгородской области состоялось первое заседание Совета по оценке регулирующего воздействия. Этот процесс, смысл которого заключается в предварительном обсуждении и корректировке законопроектов с бизнесом, общественными организациями и федеральными структурами, длится уже не один год. Но если раньше процедура оценки регулирующего воздействия проходила в заочной форме, то с этого дня все стороны смогут обсудить острые вопросы напрямую друг с другом на заседаниях консультативного Совета.

Главная задача процедуры оценки регулирующего воздействия – это создание благоприятного климата для работы инвесторов и предпринимателей. Поэтому в консультативный Совет вошли как представители органов власти, так и бизнес-сообщества.

На встрече предприниматели поделились опытом работы в этом направлении. Конкретные результаты уже есть в жилищно-коммунальной сфере. В прошлом году, например, благодаря проведению оценки регулирующего воздействия, были значительно снижены нормативы накопления твердых бытовых отходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Министр государственного управления Илья Борцевич рассказал, что в области уже есть конкретные примеры, когда нормативные акты так и не вступили в силу из-за выявленных административных барьеров. Кроме того, оценка регулирующего воздействия не раз помогала доработать законопроекты по получению субсидий малым и средним бизнесом, сделать эту процедуру прозрачной и открытой и установить четкие её критерии. Немаловажно, что все обсуждения проходят публично с привлечением заинтересованных сторон.
28.06.2018 14:00 











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