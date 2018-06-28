



Новгородские дошколята желают успеха нашей сборной на чемпионате мира по футболу Максим Петров



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Такой поддержке может позавидовать любая команда чемпионата мира по футболу. Новгородские ребятишки решили не оставаться в стороне от главного спортивного события планеты и поддержать сборную России, пусть и в пределах своего детского сада. Зато как искренне получилось: шумно, весело и ярко!



"Звездочки", "Крутые перцы", "Непоседы", "Солнышки" и "Гол". Ребят разделили на пять команд, как полагается - у каждой свой девиз и фирменная кричалка. Для победы нужно проявить себя настоящим болельщиком: украсить лицо триколором, показать знания правил футбола, исполнить зажигательный танец и, конечно, забить гол. Помогали маленьким футболистам волк Забивака, мяч Попрыгайка и профессиональные футбольные тренеры.



Праздник доставил море эмоций не только деткам, но и родителям, которые с удовольствием поддерживали своих чад. Воспитатели теперь обещают провести соревнования снова и призывают коллег из других детсадов также не оставаться в стороне от большого спортивного торжества, объединившего страну.



