



Судебные приставы, сотрудники налоговой службы и прокуратуры продолжают свои совместные рейды Лилия Кудряшова



Фото Видео

Судебные приставы, сотрудники налоговой службы и прокуратуры вновь вышли в совместный рейд на улицы Великого Новгорода.



Редко, когда рейд по взысканию задолженностей проходит без обостренных эмоций. У судебных приставов – доказательная база, у должников – честные глаза: кредитов не брал, долги не мои, а все что были – давно погашены. Но, как говорится, у государства все ходы записаны.



В данном случае машину владельцу решили оставить на ответственное хранение: арест на нее наложен, но на штраф-стоянку авто не заберут. Но в течение десяти дней долг в 126 тысяч придется погасить. Если нет – имущество будет реализовано в счет погашения кредита. Впрочем, можно обратиться в суд с просьбой о рассрочке платежа.



Еще один "клиент" судебных приставов доказывал, что долги погашены, а с него взыскали их повторно. Тут же стали разбираться, почему возникла такая ситуация. Оказалось, что ответчик не успел в отведенный ему 5-дневный срок рассчитаться, произошло автоматическое списание. Но и в этом случае выход есть. Нужно предъявить квитанцию об оплате, и излишне взысканные средства будут возвращены на расчетный счет, с которого списаны.



Эффект от таких рейдов – вполне приличный: только по штрафам ГИБДД и полиции взыскивается за один день более 100 тысяч, по кредитам – более 120. Кстати, многие даже благодарны за то, что накануне отпуска смогли проверить свои "финансовые взаимоотношения" с государством. Во время рейда судебные приставы и сотрудники налоговой службы напоминали: если за вами долги, то до места отдыха можно и не доехать.



Многие, кстати, гасили свои долги, как говорится, не отходя от кассы: в машине ФССП во время рейдов всегда есть терминал. И все же: тем, кто сегодня не попался, лучше не жать таких встрясок: платить, рано или поздно, все равно придется. Кстати, общая сумма задолженностей новгородцев по итогам за 5 месяцев этого года составила 19 миллиардов рублей.



