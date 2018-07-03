|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|
|
|Профессиональный праздник инспекторы ГИБДД встретили на главной площади Великого Новгорода
|Юрий Левиков
площадь Победы-Софийская на некоторое время стала своеобразным автогородком – на ней припарковались десятки патрульных автомобилей с проблесковыми маячками. Это сотрудники ГИБДД со всей области приехали, чтобы принять поздравления по случаю 82–ой годовщины со дня создания их службы.
Первые инспекторы в стране появились в 30-ые годы прошлого столетия с распространением автотранспорта. Впрочем, машин становится все больше, потому и нагрузка на личный состав выше. Но цифры, озвученные начальником Управления МВД России по Новгородской области Сергеем Коломыцевым, вселяют уверенность, что служба с поставленными задачами справляется достойно.
В этот день лучшим сотрудникам вручали награды: специальные звания, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Поздравляли правоохранителей, как их непосредственные руководители, так и первые лица области.
И вот уже сами сотрудники ГИБДД садятся за руль и показывают класс. Фигурное вождение – это необычные маневры, пересечение траекторий авто, объезд препятствий и удивительное понимание машины.
Финальным аккордом праздника стали соревнования по фигурному вождению машин среди сотрудников ГИБДД и ветеранов службы. На патрульных авто они крутили петли, проходили змейку, стараясь не сбить специальные конусы и четко останавливались на финише.
|03.07.2018 17:18
|
|