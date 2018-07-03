



Профессиональный праздник инспекторы ГИБДД встретили на главной площади Великого Новгорода Юрий Левиков



Фото Видео

площадь Победы-Софийская на некоторое время стала своеобразным автогородком – на ней припарковались десятки патрульных автомобилей с проблесковыми маячками. Это сотрудники ГИБДД со всей области приехали, чтобы принять поздравления по случаю 82–ой годовщины со дня создания их службы.

Первые инспекторы в стране появились в 30-ые годы прошлого столетия с распространением автотранспорта. Впрочем, машин становится все больше, потому и нагрузка на личный состав выше. Но цифры, озвученные начальником Управления МВД России по Новгородской области Сергеем Коломыцевым, вселяют уверенность, что служба с поставленными задачами справляется достойно.

В этот день лучшим сотрудникам вручали награды: специальные звания, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Поздравляли правоохранителей, как их непосредственные руководители, так и первые лица области.

И вот уже сами сотрудники ГИБДД садятся за руль и показывают класс. Фигурное вождение – это необычные маневры, пересечение траекторий авто, объезд препятствий и удивительное понимание машины.

Финальным аккордом праздника стали соревнования по фигурному вождению машин среди сотрудников ГИБДД и ветеранов службы. На патрульных авто они крутили петли, проходили змейку, стараясь не сбить специальные конусы и четко останавливались на финише.



