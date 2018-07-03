



На участке дороги Старая Русса-Волот ремонтники восстанавливают полотно по новой технологии - методом холодной регенерации Вадим Алексеев



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В последнее время в нашей области приведение дорог в порядок стало приоритетной задачей местной власти. И постепенно многие участки дорожного полотна в районах доводятся до нормативного состояния. На этот сезон намечен большой объем работ.

Стоит отъехать от Старой Руссы в строну Поддорья всего несколько километров, и водителя встречают предупреждающие знаки о ремонтных работах. Здесь работает подрядчик из Петербурга, деятельность развернулась бурная, техники много. Дорожники проводят холодное фрезерование, прежде чем дорога оденется в новенький асфальт. Однако не только ровное полотно после себя оставляют работники, по требованиям контракта нужно еще укрепить обочины, нанести разметку и заменить дорожные знаки. Конкретно этот подрядчик ремонтирует сразу три дороги в Старорусском районе.

А теперь переезжаем на другую дорогу – Старая Русса–Волот. Направление это печально известно: чтобы добраться до райцентра автомобилисты предпочитают сделать крюк в 50 километров через Шимск. Дорога здесь, как говорится, убита напрочь. А потому было принято решение применить новую для Новгородчины технологию холодной регенерации. Остатки старого асфальта срезают и измельченным укладывают на дорогу, добавляют щебень, сверху слой цемента, а дальше в дело вступает специальная машина.

Преимущества новой технологии автомобилистам еще предстоит оценить. Но уже сейчас можно сказать о финансовых плюсах. Километр направления Старая Русса – Волот обходится около 6,5 миллионов рублей, хотя здесь нужен был бы капитальный ремонт. А это уже более 20 миллионов за тот же отрезок.



