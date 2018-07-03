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|В Великом Новгороде было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Федеральной антимонопольной службой
Согласно этому документу, стороны будут взаимодействовать в создании условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации госполитики по развитию и защите конкуренции, а также повышению её уровня в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.
Заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк подчеркнул, что речь в Соглашении идет не об абстрактной конкуренции, а о конкретных отраслевых аспектах. Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ. Или всего то, что видят люди каждый день, с чем сталкиваются на каждом шагу. Взаимодействие между властями и федеральной антимонопольной службой должно в конечном итоге повысить качество услуг.
Отметим, что до конца этого года соглашения между ФАС России и местными органами власти будут заключены во всех регионах страны.
|03.07.2018 18:11
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