



В Великом Новгороде было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Федеральной антимонопольной службой



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Согласно этому документу, стороны будут взаимодействовать в создании условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации госполитики по развитию и защите конкуренции, а также повышению её уровня в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.

Заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк подчеркнул, что речь в Соглашении идет не об абстрактной конкуренции, а о конкретных отраслевых аспектах. Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ. Или всего то, что видят люди каждый день, с чем сталкиваются на каждом шагу. Взаимодействие между властями и федеральной антимонопольной службой должно в конечном итоге повысить качество услуг.

Отметим, что до конца этого года соглашения между ФАС России и местными органами власти будут заключены во всех регионах страны.



