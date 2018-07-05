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В областной филармонии на коллегии регионального министерства спорта чествовали лучшие районы и спортивные школы
Аэлита Тошкина
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Почти 36% жителей нашей области от детей до пенсионеров идут по жизни с физкультурой, участвуя в самых разных массовых спортивно-оздоровительных праздниках. Не возражают новгородцы и перед планкой, поставленной Президентом России перед регионами в мае: повысить число любителей здорового образа жизни к 2024 году до 55 %.
Благодаря региональным программам «Будь в спорте» и «Активное долголетие» в прошлом году в области прошли почти 3 тысячи спортивно-массовых праздников, в которых бегали, прыгали, ходили и плавали более 200 тысяч жителей области от мала до велика.
Сразу 2 лавровых венка получила Окуловская делегация. Дело в том, что это единственный район в области, где четко и результативно поставлена подготовка спортивного резерва. Отличный тренерский состав позволяет зажечь спортивные звезды в тяжелой и легкой атлетике, лыжных гонках. Но эффективно в Окуловском районе работает не только спортивная школа, но и местная администрация, которая пропагандирует такой массовый вид спорта как бег. Заманивают окуловцев на дистанции и рекламой ЗОЖ и дорогими призами. Благодаря спонсорской поддержке местных предприятий, в конце весны организовали массовых забег, потратив на акцию почти миллион рублей.
За отличную организацию профессионального и массового спорта Окуловский район был награжден дипломами и сертификатом на получение спортивного оборудования. За развитие массового спорта символическое серебро досталось Шимскому району, а бронза Любытинскому. Представители районов также получили ценные сертификаты. Кроме того, за подготовку спортивного резерва были отмечены призами Новгородская Школа олимпийского резерва «Олимп» отделение «Байдарки» и Спортивная школа поселка Хвойная.


05.07.2018 16:09 











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