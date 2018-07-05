



В отделе ЗАГС Великого Новгорода прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню любви, семьи и верности



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Накануне Всероссийского Дня любви, семьи и верности в отделе ЗАГС Великого Новгорода чествовали новгородские семьи со стажем, то есть те пары, которые прожили вместе от 20 до 40 лет. Семья Горбуновых, Николай и Валентина, в октябре отметит лавандовую свадьбу. Вместе они идут по жизни 46 лет, их имена так же, как имена еще девяти новгородских пар-долгожителей были занесены в книгу счастливых семей. У супругов Ольги и Петра Теньшовых стаж совместной жизни 27 лет. Сына они родили, дом еще не построили, но строят, а деревья в будущем фруктовом саду еще собираются выращивать. Так что в жизни у них еще многое впереди.

В России День любви, семьи и верности впервые отметили десять лет назад, посвятив его памяти святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В этом году в этот день (8го июля) 8 пар решили отметить свадьбу в новгородском ЗАГСЕ, веря, что эта дата поможет им прожить друг с другом до бриллиантовой свадьбы, а может быть и дольше. И хоть любви все возрасты покорны, за прошедшие полгода сотрудники ЗАГСа уже зарегистрировали самые неожиданные пары, в которых самой старшей невесте было 78 лет, а жениху на год больше. Ну, а все семьи-долгожители, собравшиеся на торжество, единодушно пожелали дочку новгородской многодетной семье Протасовых, где уже растут четыре мальчика.

Семью Протасовых можно смело назвать примером дружного дома.

Утро в семье Протасовых начинается с завтрака. Старшие братья Кирилл и Вадим сейчас на каникулах, младшие тоже дома с мамой, так что практически вся семья в сборе, за исключением папы Владимира, который работает. Каждый сын, без предупреждения, сам убирает посуду, моет её. Порядок в доме держится на строгой дисциплине, подтверждает мама Любовь Витальевна. Без неё никуда.

А мальчишки, которых в семье Протасовых четверо, действительно, совершенно разные. Старший, 12-ти летний Кирилл – всегда серьезный, склонный к точным наукам. Ходит в КЮМ, занимается кануполо и уже завоевывает медали на соревнованиях.

Младшие, трехлетний Илья и годовалый Лёва, кажется, никогда не отходят от мамы. Вообще, с первого взгляда видно, как в этой семье все любят её, уважают и беспрекословно слушаются. Семейное счастье, по словам Любови, не рождается на пустом месте. Оно проходит испытание годами. Вот и у Протасовых общий стаж совместной жизни – 20 лет. Пережили разлуку во время институтской учебы в разных городах, ожидание появления первенца на свет, жизнь в съемной квартире. Сейчас уже на многие вещи смотрим по-иному, говорит Любовь Протасова. Главное, научились понимать и уважать друг друга. В этом и кроется секрет их супружеского счастья.

Настоящее же семейное счастье, считает мама Люба, конечно, в детях. Ведь ожидание каждого ребенка переживается по-новому. Все они разные, но такие родные и любимые. 4 мальчика. И все, как один, хотят теперь еще и сестренку.





