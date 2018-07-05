



По итогам 2017 года в национальном инвестиционном рейтинге Новгородская область вышла на 29 место



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По итогам 2017 года в национальном инвестиционном рейтинге Новгородская область вышла на 29 место. Такая информация была озвучена сегодня на очередном заседании инвестиционного совета при губернаторе. Регион улучшил свое положение по двадцати четырём позициям, но, как отметил Андрей Никитин, говорить о конкретных результатах работы можно будет только, когда область войдет в топ-20. Основные задачи на этот год – привлечь 46 миллиардов рублей инвестиций, вкладывать средства в уже существующие компании для их развития, а для новых инвесторов создавать индустриальные и технопарки.

Что еще необходимо сделать для улучшения инвестиционного климата, развития региональных компаний и предприятий и обсудили сегодня участники Совета. Одним из основных вопросов стала деятельность новгородского центра поддержки экспорта, который занимается продвижением на рынке продукции региональных компаний. Он был создан в 2011 году для помощи малому и среднему бизнесу в развитии внешнеэкономических связей. По данным директора Центра Татьяны Лаврентьевой одной из действенных мер поддержки экспортноориентированных компаний является их участие в крупных выставках.

Выслушав доклад руководителя, Андрей Никитин подчеркнул, что главным результатом работы Центра, все-таки, должно стать повышение объемов продаж новгородских товаров за рубеж. В ближайшие шесть лет нам необходимо достичь по экспорту 30-ти процентного роста. И для этого сейчас надо использовать возможности федерального министерства промышленности, агентства развития Новгородской области, региональной торгово-промышленной палаты и Деловой России. Оценить действенность этих инструментов предстоит самому бизнесу.



