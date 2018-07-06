



В Новгородской области успешно апробируется программа сканирования земельных участков с помощью дронов Вадим Алексеев



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В Новгородской области продолжается обкатка проектов национальной технологической инициативы. Один из них реализует компания «Геоскан», которая исследует земельные участки с помощью беспилотной авиации.

Стоило только дрону появиться в небе Демянского района, как отстроившие настоящие хоромы на берегах озер столичные дачники бросились оформлять свое имущество. Случаев самозахвата земли выявили сотни случаев. По каждому теперь будут работать специалисты. Впрочем, ехать на озера совсем не обязательно.

Сканированием местности и созданием 3D модели занималась компания «Геоскан». Она бесплатно обкатывает проект в Новгородской области, а региональному правительству остается только посчитывать экономический эффект. И он есть. В случае наведения порядка в земельных отношениях, Великий Новгород, к примеру, сможет получить плюс 70% от тех средств, что идут на благоустройство. А тот же Демянский район прирастет на 120%. Если подобным сканированием охватить всю область, это уже 100 миллионов прибыли для бюджета. И речь сейчас только про захват земель.

Кстати, в выявлении нарушений компания «Геоскан» добилась высокой точности – это более 80%. Пока в каждом случае выписать предписание и завести административку должен человек. Но система развивается и есть уверенность, что она начнет работать как фото- видеофиксация нарушений ПДД на дорогах, и тогда штрафы будут приходить автоматически.





