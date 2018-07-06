



Новгородским Государственным Университетом разработана долгосрочная программа развития ВУЗа до 2035 года



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Новгородским Государственным Университетом разработана долгосрочная программа развития ВУЗа до 2035 года. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков. Программа предусматривает трехэтапный период. Главная её цель – создание экосистемы «Город-университет», которая подразумевает не только обучение и комфортное проживание студентов, но в создание для них перспективных рабочих мест. Основные направления работы уже определены. Одним из них станет разработка и продвижение на рынке технических средств реабилитации инвалидов.

В планах развития университета: сотрудничество с ведущими ВУЗами страны, создание на базе НовГУ представительства российской академии наук, приглашение известных профессоров на отдельные курсы лекций. Одна из главных задач, как подчеркнул Юрий Боровиков, - не снижать контрольные цифры по приему абитуриентов. В этом году университет может принять на очное отделение: на бакалавриат - почти 600 человек, 155 – на специалитет, и 83 - в магистратуру.

В обучении основной акцент будет сделан именно на подготовку абитуриентов по направлению бакалавриат, чтобы они могли получить хорошее базовое образование, добавил Юрий Боровиков. Магистратуру же планируют продвигать совместно с другими университетами.



