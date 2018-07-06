Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородским Государственным Университетом разработана долгосрочная программа развития ВУЗа до 2035 года
Фото  Видео репортаж Видео
Новгородским Государственным Университетом разработана долгосрочная программа развития ВУЗа до 2035 года. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков. Программа предусматривает трехэтапный период. Главная её цель – создание экосистемы «Город-университет», которая подразумевает не только обучение и комфортное проживание студентов, но в создание для них перспективных рабочих мест. Основные направления работы уже определены. Одним из них станет разработка и продвижение на рынке технических средств реабилитации инвалидов.
В планах развития университета: сотрудничество с ведущими ВУЗами страны, создание на базе НовГУ представительства российской академии наук, приглашение известных профессоров на отдельные курсы лекций. Одна из главных задач, как подчеркнул Юрий Боровиков, - не снижать контрольные цифры по приему абитуриентов. В этом году университет может принять на очное отделение: на бакалавриат - почти 600 человек, 155 – на специалитет, и 83 - в магистратуру.
В обучении основной акцент будет сделан именно на подготовку абитуриентов по направлению бакалавриат, чтобы они могли получить хорошее базовое образование, добавил Юрий Боровиков. Магистратуру же планируют продвигать совместно с другими университетами.

06.07.2018 17:22 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .