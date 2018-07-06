



В правительстве Новгородской области состоялась пресс-конференция на тему изменения с 1 июля тарифов на коммунальные услуги в регионе



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Заместитель председателя комитета по тарифной политике Виталий Павленко отметил, что рост связан с инфляцией - превышающими ее ценами на энергоносители и уменьшением объемов реализуемых услуг. При этом ресурсоснабжающие предприятия предлагали увеличить тарифы еще больше.

Так сложилось, что тарифы на отопление сильно отличаются в разных районах. Так, к примеру, в Окуловском - гигакалория стоит 1800 рублей, а в Маревском - на тысячу дороже. Комитет старается выровнять нормативы, отсюда и разный рост.

Стоит упомянуть, что далеко не везде население платит 100 процентов от стоимости коммуналки. Выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций компенсирует областной бюджет, и это около миллиарда рублей. Эти средства могли бы пойти на ремонт дорог или благоустройство. Добавим, что, к примеру, полную стоимость за холодную воду платят лишь Боровичский, Валдайский, Маловишерский, Хвойнинский районы и Великий Новгород.



